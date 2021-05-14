В "Киевпастрансе" заверили в сотрудничестве с правоохранителями во время обысков на предприятии

В последние дни ряд коммунальных предприятий и департаментов Киевской городской государственной администрации стали мишенями в политической борьбе и давлении на городскую власть. Не стало исключением и коммунальное предприятие "Киевпастранс".

Об этом сообщается на Официальном портале Киева. Отмечается, что в КП прокомментировали событие, заверив, что полностью сотрудничают с правоохранительными органами и предоставляют все документы по первому требованию.

"Немного проясним ситуацию. Сегодня на предприятии сотрудники ГФС и прокуратуры проводят обыски в рамках производства, по которому правоохранителям неоднократно предоставлялись застребованные документы. Первый запрос от ГФС "Киевпастранс" получил 26 января. В ответ были предоставлены все необходимые документы еще 4 февраля. 16 апреля предприятие получило постановление Шевченковского райсуда о предоставлении тех же документов. 5 мая на исполнение решения суда, документы были предоставлены", – говорится в сообщении коммунального предприятия.

По информации "Киевпастранса", в рамках этого производства представители руководства коммунального предприятия неоднократно по первому вызову приходили на допросы по указанному производству.

"И сегодня, 13 мая, мы получили решение на обыск и выемку опять же тех же документов, что и дважды до этого. Следователи на вопрос зачем сейчас вынимать уже предоставленные документы, ответили молчанием. Мы всегда помогаем правоохранительным органам и предоставляем все необходимые документы. И на этот раз – не исключение. "Киевпастранс" в дальнейшем будет сотрудничать с правоохранителями и предоставлять все необходимые документы – столько раз, сколько нужно. Если таким образом расследование будет происходить эффективнее", – добавили в коммунальном предприятии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о сотрудничестве с правоохранителями и предоставлении всех необходимых документов заявили также в "Киевзеленстрое". В частности, генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Алексей Король отметил максимальную прозрачность деятельности предприятия и отсутствие долгов.