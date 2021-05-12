"Киевзеленстрой" заявил о содействии следствию по уклонению от уплаты налогов при реконструкции парков

КО "Киевзеленстрой" всесторонне способствует и предоставляет все необходимые документы в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке правоохранительным органам в расследовании относительно действий подрядных организаций в рамках уголовного производства в части возможного уклонения от уплаты налогов при проведении капитальных ремонтов и реконструкций некоторых столичных парков и скверов.

Об этом говорится на Официальном портале Киева. В частности, генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Алексей Король отметил максимальную прозрачность деятельности предприятия и отсутствие долгов.

"Мы максимально открыты и прозрачны в своей деятельности и содействуем в установлении истины и всех обстоятельств в рамках уголовного производства ДФС Украины. Подчеркну, что у коммунального объединения "Киевзеленстрой" отсутствует какая-либо задолженность по уплате налогов в бюджет", – отметил он.

Ранее пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что правоохранители, во вторник, 11 мая, совместно с работниками ГУ ДФС в г. Киеве проводили обыски в служебных помещениях КО "Киевзеленстрой" и в офисных помещениях подрядных предприятий в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при осуществлении работ по реконструкции столичных парков на сумму более 30 млн гривен.