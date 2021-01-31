В Киеве жители задержали пьяного водителя скутера. Фото

В субботу, 30 января, в Киеве задержали пьяного мужчину, который разъезжал на скутере. О нем сообщили неравнодушные жители столицы.

Как сообщается в Telegram dtp.kiev.ua, граждане позвонили на линию 102 и сообщили, что на Березняках по дороге ездит пьяный на мопеде. Отмечается, что на место прибыли патрульная полиция и "Автопатруль Майдан".

"Пилота задержали, он еле стоял на ногах. Драгер показал 1,71. К счастью, он ни кого не сбил", – говорится в сообщении.

Активисты отметили, что на мужчину составили протоколы по ст. 130 КУоАП (управление в состоянии алкогольного опьянения).

Напомним, украинский парламент находится в шаге от принятия важного законопроекта №2695, который усиливает ответственность за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Если этот документ будет проголосован с предложенными поправками, то он снова криминализирует ответственность водителей, совершивших ДТП с жертвами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

А пока ежедневно в различных уголках Украины на дорогу выезжают потенциальные убийцы. В частности, за последнюю неделю января в Украине не было ни одного дня без "пьяных" ДТП.

По официальным данным патрульной полиции, в Украине с 1 января по 31 декабря 2020 года случилось 4522 ДТП – по вине нетрезвых водителей. В этих "пьяных" авариях погибли 103 человека, а 1554 были травмированы.

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