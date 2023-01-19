Как проходит Крещение 2023 в Киеве: жители столицы пришли в Гидропарк нырнуть в холодную воду. Фото

Ежегодно 19 января жители Киева отмечают один из важнейших христианских праздников – Крещения Господня. На этот раз, из-за угрозы со стороны страны-террориста РФ, жителей столицы призвали не воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий. Но все равно люди пришли к городским водоемам и рекам, чтобы нырнуть в ледяную воду.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Многие считают, что это позволит очиститься от грехов.

Так, с самого утра, несмотря на то, что станция метро "Гидропарк" закрыта, здесь можно было увидеть десятки людей, пришедших на реку Днепр. Все желающие с удовольствием ныряли в холодную воду, не скрывая своего восторга. К тому же купались люди всех возрастов.

Стоит отметить, что на местах традиционных ныряний в прорубь дежурили правоохранители, врачи и спасатели, чтобы в случае необходимости оказать необходимую помощь.

Добавим, накануне Крещения жителей Киева призвали воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий. Кроме того, в столице в условиях военного положения продолжают действовать определенные ограничения, в том числе комендантский час.

Как сообщал OBOZREVATEL, традиционно Крещение Господне – один из главных церковных праздников – отмечают 19 января. В 2023 году это четверг. Издавна праздник сопровождался множеством традиций и предрассудков. До наших времен сохранились самые яркие – святить воду и нырять в прорубь. Об особенностях Крещения читайте в нашем материале.

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