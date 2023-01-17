Жителей Киева призвали отказаться от купания в водоемах на Крещение

Жителей Киева накануне Крещения призвали воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий. Кроме того, в столице в условиях военного положения продолжают действовать определенные ограничения, в том числе комендантский час.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. На всякий случай, на традиционных для праздника локациях будут дежурить спасатели.

"Проведение любых массовых мероприятий и собраний, в частности религиозных, может быть использовано страной-агрессором. Или радикальными группировками с целью совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан для дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве", – говорится в сообщении.

В то же время, чтобы избежать травмирования и других опасных ситуаций, городские власти организуют дежурство спасателей на традиционных для Крещения локациях.

"Впрочем, горожан настойчиво призывают в этом году отказаться от купания в водоемах на Крещение", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, традиционно Крещение Господне – один из главных церковных праздников – отмечают 19 января. В 2023 году это четверг. Издавна праздник сопровождался множеством традиций и предрассудков. До наших времен сохранились самые яркие – святить воду и нырять в прорубь. Об особенностях Крещения читайте в нашем материале.

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