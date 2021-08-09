В Киеве жильцы с боем не допустили работу нелегального хостела в своем доме. Фото

В Киеве жители 22-этажного дома на проспекте Николая Бажана "с боем" добились закрытия хостела. Нелегальное общежитие проработало всего несколько дней.

Об этом сообщило издание Телеграф. Для защиты незаконного бизнеса на разборки с жильцами многоэтажки приезжали "титушки" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

Как рассказал местный житель Дмитрий, раньше в помещении, в котором хотели открыть мини-хостел, находился офис, и его посетители никому не мешали. Во время карантина арендаторы закрылись и съехали.

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"Примерно полгода была тишина, а накануне прошлых выходных консьержка увидела, как в одну из 3-комнатных квартир завозится странное количество матрасов и кроватей, и сообщила об этом жильцам", – отметил Дмитрий.

По его словам, в начале августа появились первые жильцы незаконного общежития, которые на контакт не шли. Потом приехал, адвокат, который представлял интересы хостела и заявил, что никаких запретов для деятельности общежития не существует.

Прибывшие на место правоохранители связались с сыном хозяйки квартиры, и тот рассказал, что все приехавшие в жилье его друзья. Патрульные пообещали передать информацию участковому.

После этого, жильцы дома решили действовать по-своему и перекрыли доступ в подъезд тем, кто снимал место в хостеле. В результате приезжие были вынуждены уехать.

5 августа, когда местные жители в очередной раз вышли на охрану дома, во двор пришли накачанные молодые люди, которые пытались проникнуть в подъезд.

"Действовали они очень агрессивно: трое инициировали конфликт, четверо – пытались зайти, нас окружить и просто выдавить. Были еще и наблюдатели со стороны", – уточнил Дмитрий.

По его словам, благодаря узкому проходу, незваных гостей удалось сдержать. И тогда один из "титушек" брызнул газовым баллончиком в сторону жителей дома, в результате чего пострадали несколько человек. Исчезли "качки" после того, как на место происшествия прибыла полиция.

Благодаря резонансу и огласке, владелец квартиры расторг договор об аренде, а кровати были вывезены через несколько дней.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине могут разрешить отели и хостелы в жилых домах. Согласно действующим нормам, сейчас такой вид деятельности запрещен.