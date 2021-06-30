В Киеве женщина превратила двор советской многоэтажки в сказочную Италию. Фото

В Киеве женщина создала чудо-двор в спальном районе города с подъездом облицованным мозаикой, вазонам с яркими цветами и фонариками, которые украшают входную группу в многоэтажку. Удивительную локацию можно увидеть на улице Никольско-Слободской, 6 в Днепровском районе.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Удивительной красоты место, киевлянка Ярослава начала создавать несколько лет назад. Ее соседям идея настолько понравилась, что они решили превратить свой двор в образец порядка и красоты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Женщина не просто создала красивый и комфортный двор, она заразила этой идеей и других людей. Ведь на красоту, созданную ее руками ежедневно приходят полюбоваться десятки людей.

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Все началось с ее квартиры на первом этаже самой обычной девятиэтажки. Сначала Ярослава обустроила палисадник с цветами и туями. Затем она привела в порядок фасад первого этажа, где находится ее квартира. Она совместно с родственниками утеплила стены и окрасила их. Там же появилась яркая мозаика, чугунные решеточки с пастями львов и стилизованные под старину фонари.

Прямо на подоконниках квартиры, киевлянка обустроила цветники, а мусоросборник у входа в дом она привела в порядок и также украсила фонарем "под старину". Вокруг дома она обустроила несколько ярких вазонов для цветов, украшенных мозаичной плиткой. Они напоминают восточную сказку, а кому-то Италию и Грецию. Местные сравнивают дворик с Италией, за изящество и легкость.

Примечательно, но соседи удивительной женщины подхватили ее идею сделать свой дом лучше, и решили каждый подъезд обложить мозаикой и привести в идеальный порядок.

Во время нашего визита, одну из входных групп как раз обновляли местные жители. Нам они сказали, что все работы выполняют за свой счет и очень хотят, чтобы их дом был эталоном порядка. Превратить унылый подъезд, типичный для 1970-х годов, в арт-объект с красивым мозаичным панно дорогое удовольствие. Один метр такой красоты стоит от 400 до 4000 гривен. Но люди готовы платить за красоту и такие деньги, лишь бы вокруг царила красота и порядок.

В каждом кусочке мозаики отбиваются солнечные лучи, и унылый советский дом превращается в декорацию из детской сказки.

Отметим, что местные соблюдают порядок и случаев вандализма здесь не было. А еще вокруг очень много цветов. Удивительное сочетание белых цветов гортензии и роз придают двору невероятную атмосферу. Побольше бы в нашем городе было таких удивительных мест!

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице женщина превратила несколько подъездов советской девятиэтажки в музей петриковской росписи. Удивительная локация находится на улице Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2.