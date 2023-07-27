В Киеве застройщик под предлогом укрепления подпорной стены построил ТРЦ на месте спортплощадок

В Соломенском районе Киева застройщик уничтожил спортивные площадки, а на их месте построил торговый центр. Однако ввести этот объект в эксплуатацию он не может.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова. Активисты и местные жители выступали против строительства.

По ее словам, в 2020 году компания "Росток" под предлогом укрепления подпорной стенки начала строить ТРЦ на месте спортивных площадок.

"После протестов общины и нескольких уголовных производств и арестов участка "Росток" сделал ход конем – в проектную документацию добавили спортивные площадки на крыше", – уточнила Семенова.

Депутат добавила, что строительство объекта было завершено в 2023 году, после чего застройщик пытался ввести ТРЦ в эксплуатацию. Однако сделать это не удалось из-за того, что "Росток" не выполнил свое обещание – создать футбольные поля на крыше торгового центра.

"Конечно, никаких футбольных полей на самом деле никто и не собирался делать. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины во введении в эксплуатацию отказывает. Ну потому что нет полей. Что будут делать теперь ч***ти из "Ростка"? Будут пробовать изменить проект и выбросить оттуда поля", – отметила Семенова.

Она уточнила, что конечным бенефициаром компании "Росток" является Игорь Масол, сын Виталия Масола, премьера президента Леонида Кучмы. Бизнес-партнером Игоря Масола, по информации СМИ, депутат Киевсовета от "Единства" Сергей Крымчак.

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