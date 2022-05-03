В Киеве зарегистрировали более 37 тысяч вынужденных переселенцев

В Киеве, по состоянию на 2 мая, было зарегистрировано более 37 тысяч внутреннее перемещенных лиц. Граждане были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабной российской агрессии.

Об этом сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда, передает пресс-служба КГГА. Больше всего в столице эвакуированных граждан из Киевской, Донецкой и Черниговской областей.

"За более чем неделю количество зарегистрированных в Киеве внутри перемещенных лиц увеличилось более чем на 10 тысяч человек. Больше всего зарегистрировано в Дарницком районе – 6102 человека, Днепровском – 5833 и Оболонском – 4300", – сообщила Хонда.

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В КГГА добавили, что выплаты государственной помощи за март и апрель 2022 года, официально зарегистрированным переселенцам, будут произведены.

Чтобы получить статус переселенца в столице, необходимо обращаться в районные управления соцзащиты населения. Узнать их адрес можно перейдя по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, внутреннее перемещенных лиц (ВПЛ) теперь могут официально регистрировать свой статус и подавать заявки на денежную помощь в приложении Дія. Выплаты от государства составляют 2 тыс. грн в месяц на одного взрослого человека и 3 тыс. грн на ребенка. Какие проблемы могут возникнуть и что делать читайте в нашем материале.