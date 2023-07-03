В Киеве запретили продажу мяса, рыбы и скоропортящихся продуктов: известны подробности

В Киеве на ярмарках временно запретили продажу мяса, рыбы, молочных и других скоропортящихся продуктов. Это, в частности, связано с подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС.

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Об этом OBOZREVATEL сообщил глава Главного управления Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан. Дальнейшее решение по реализации этих товаров будет приниматься в конце месяца.

"Это связано с Каховским водохранилищем (подрыв оккупантами дамбы ГЭС. – Ред.). К сожалению, рыбу, которую выловили (в Херсонском, Одесском и Николаевском регионах. – Ред.) и на которую нет документов, реализуют в Киеве. Поэтому тотально запрещена продажа рыбы, мяса и других скоропортящихся продуктов", – рассказал Рубан.

По его словам, срок действия запрета пока продлится один месяц – до 31 июля включительно.

Как уточнили в КГГА, временный запрет касается ярмарок, организаторами которых являются коммунальные предприятия "Свиточ" и "Киевское наследие", подчиненные Департаменту промышленности и развитию предпринимательства.

Напомним, что в ночь на 6 июня оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. После этого террористического акта на юге Украины произошла масштабная экологическая катастрофа. В частности, в Херсонской области фиксируется массовый мор рыбы.

В "Энергоатоме" заявили, что подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС ставит под угрозу безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС. Уровень воды в Каховском водохранилище, используемом для охлаждения реакторов станции, стремительно снижается.

Как сообщал OBOZREVATEL, подрыв дамбы Каховской ГЭС и спуск воды из Каховского водохранилища никоим образом не отразятся на водоснабжении Киева. Как отметил мэр столицы Виталий Кличко, ситуация под контролем и остается стабильной.

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