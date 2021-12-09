В Киеве 'заминировали' семь ТРЦ и Центральный автовокзал, людей срочно эвакуируют. Видео

В Киеве 9 декабря сообщили о минировании сразу семи торговых центров и Центрального автовокзала. Посетителей эвакуируют.

Об этом сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева.

На место происшествия вызвали специалистов-взрывотехников, которые проведут проверку на наличие взрывоопасных веществ.

Паблик "Киев Оперативный" опубликовал видео с эвакуацией посетителей в ТРЦ RiverMall.

На видео видно, как люди массово идут в направлении выхода из ТРЦ. На фоне слышно объявление, которое транслируется в торговом центре: "Уважаемые работники и гости, администрация сообщает, что с технических причин проводится срочная эвакуация. Просим вас, пользуясь световыми указателями, выйти на улицу".

Видео дня

В то время на улице люди продолжают стоять под зданием.

"Проводится эвакуация посетителей и работников. Похоже на какое-нибудь очередное "заминирование", - говорится в описании к видео.

Также охрана эвакуирует сотрудников и посетителей Центрального универмага в Киеве. Идет проверка всех магазинов, что находятся в ЦУМе, на наличие взрывчатки.

Напомним, в Киеве 3 ноября из-за сообщения о минировании эвакуировали посетителей ТРЦ "Глобус".