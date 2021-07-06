В Киеве заметили свадебный кортеж, стоимость которого превышает миллион долларов. Видео

В Дарницком районе Киева заметили свадебный кортеж, который состоял из автомобилей премиум-класса. Примерная суммарная стоимость всех машин составляет более миллиона долларов.

На видео, размещенном в социальной сети Instagram сообществом corteges_of_ukraine, можно увидеть, что элитные авто двигаются по проспекту Петра Григоренко (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Среди прочего, в свадебном кортеже заметили два Rolls-Royce – Cullinan и Wraith, стоимость которых даже за б/у авто в среднем составляет 450 тыс. долл. и 270 тыс. долл. соответственно.

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Кроме того, гостей везли автомобили BMW X7 (в среднем 150 тыс. долл.), Toyota Land Cruiser 200 (в среднем 88 тыс. долл. За б/у), а также несколько "бюджетных" Toyota Camry и Volkswagen, которые возможно были сопровождением, так как на них были установлены проблесковые маячки.

Напомним, в столице на бульваре Леси Украины заметили Bugatti Veyron за 2,5 млн. долларов. Впервые этот гиперкар появился на дорогах Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на дороге заметили очень редкий и быстрый спорткар Ferrari SF90 Stradale. За элитным автомобилем на близком расстоянии следовал Porsche Cayenne.