В Киеве образовалась 100-метровая очередь на трамвай. Видео

В Святошинском районе Киева в четверг, 25 марта, на конечной остановке трамвая №3 собралось большое количество пассажиров.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, очередь растянулась более чем на 100 метров – от начала перрона и до касс вестибюля, расположенного под землей (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Очередь собралась на конечной трамвая. Google Maps

Ожидая транспорт, люди практически не придерживались безопасной дистанции, но подавляющее большинство из них было в масках. Среди нарушителей – в основном молодежь, которая находилась в толпе без средств защиты или сдвинув их на подбородок.

Сотрудники станции сообщили OBOZREVATEL, что считают пассажиров и пускают их на платформу таким образом, чтобы не превышать разрешенное количество.

Люди стояли без соблюдения дистанции, но в масках. Скриншот

Очередь растянулась более чем на 100 метров. Скриншот

Отметим, что в Киеве в четверг, 25 марта, водители маршруток продолжают нарушать карантинные ограничения, которые касаются перевозки людей. Часто маршрутные автобусы ездят "забитые", а киевляне буквально прижимаются в салоне друг к другу.

При этом в коммунальном транспорте количество пассажиров не превышало число мест для сидения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в течение прошлых суток, 24 марта, зарегистрировали 1267 случаев коронавирусной болезни COVID-19.