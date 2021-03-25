У Києві утворилася 100-метрова черга на трамвай. Відео

У Святошинському районі Києва в четвер, 25 березня, на кінцевій зупинці трамвая №3 зібралася велика кількість пасажирів.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, черга розтяглася більш ніж на 100 метрів – від початку перону і до кас вестибюля, який розташований під землею (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Черга зібралася на кінцевій зупинці трамвая. Google Maps

Чекаючи транспорт, люди практично не дотримувалися безпечної дистанції, але переважна більшість із них була в масках. Серед порушників – переважно молодь, яка перебувала в натовпі без засобів захисту або зсунувши їх на підборіддя.

Співробітники станції повідомили OBOZREVATEL, що рахують пасажирів і пускають їх на платформу так, щоб не перевищувати дозволену кількість.

Люди стояли без дотримання дистанції, але в масках. Скриншот

Черга розтяглася більш ніж на 100 метрів. Скриншот

Додамо, що в Києві в четвер, 25 березня, водії маршруток продовжують порушувати карантинні обмеження, які стосуються перевезення людей. Часто маршрутні автобуси їздять "забиті", а кияни буквально притискаються в салоні один до одного.

Водночас у комунальному транспорті кількість пасажирів не перевищувала кількості місць для сидіння.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві протягом минулої доби, 24 березня, зареєстрували 1267 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.