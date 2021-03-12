В Киеве загорелся дом для престарелых, эвакуировали 80 человек

В пятницу, 12 марта, в Киеве произошел пожар в доме для престарелых "Серебряный век".

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, на момент возгорания в здании находилось 65 человек пожилого возраста.

"В Подольском районе по ул. Лесозащитная, 11 б, в трехэтажном доме (размер 15х10 м) для престарелых "Серебряный век" на крыше возник пожар", – сообщили спасатели.

Отмечается, что пожар был локализован на площади 100 м2. Спасатели эвакуировали с верхних этажей 80 человек (из них 65 пожилых людей и 15 персонала).

К тушению пожара привлекались 35 человек и 8 единиц техники.

Напомним, В Харькове в пожаре в нелегальном доме престарелых "Золотое время" погибли 15 человек.

После трагедии в доме престарелых правоохранители обнаружили еще 32 подобных заведения, которые работали незаконно в Харьковской области. В этих учреждениях находятся 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ГСЧС нагрянула в дом престарелых и нашла ряд нарушений.