В Киеве зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве по состоянию на 12 неделю 2021 года уровень заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) снизился на 2,2%.

Как сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, эпидемический порог в столице все еще остается превышен – на 19,5%, передает пресс-служба КГГА.

Так, заболели 7490 детей (снижение на 13,2%), а также 19085 взрослых (рост на 2,9%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 28,2%, а на предыдущей неделе – 31,8%. 47,1% – дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 22,2% – зарегистрирован 3531 случай", – рассказал Николай Поворозник.

Он добавил, что в медицинские учреждения столицы за 12-ю неделю этого года госпитализированы 2033 человека, из них 91 ребенок.

Отметим, что коронавирусом в Киеве 28 марта, заразились 402 человека, из них 20 – дети. Это значительно ниже, чем регистрировали в столице всю прошлую неделю – с 23 по 27 число ежедневный прирост больных в среднем составлял 1200 человек.

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