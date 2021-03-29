У Києві зафіксували зниження захворюваності на грип та ГРВІ

У Києві станом на 12 тиждень 2021 року рівень захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) знизився на 2,2%.

Як повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, епідемічний поріг у столиці все ще залишається перевищеним – на 19,5%, передає пресслужба КМДА.

Так, захворіли 7490 дітей (зниження на 13,2%), а також 19 085 дорослих (зростання на 2,9%).

"У структурі захворюваності діти становлять 28,2%, а попереднього тижня – 31,8%. 47,1% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 22,2% – зареєстровано 3531 випадок", – розповів Поворозник.

Він додав, що до медичних установ столиці за 12-й тиждень цього року госпіталізовано 2033 людини, з них 91 дитина.

Зазначимо, що коронавірусом у Києві 28 березня заразилися 402 людини, з них 20 – діти. Це значно нижче, ніж реєстрували в столиці весь минулий тиждень – із 23 по 27 число щоденний приріст хворих у середньому становив 1200 осіб.

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