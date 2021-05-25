В Киеве выросло количество больных гриппом и ОРВИ

В Киеве с 17 по 23 мая было зарегистрировано 8189 больных гриппом, острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и COVID-19. В столице отмечен рост заболеваемости на 13,3% по сравнению с предыдущей неделей.

Согласно данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, по состоянию на 24 мая, уровень заболеваемости в городе ниже эпидемического порога на 63,2%. передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Так, детей заболело – 3483 (рост на 55,1%), взрослых – 4706 человек (снижение на 5,5%). В структуре заболеваемости дети составляют 42,5%, а на предыдущей неделе – 31,1%. 46,1% – дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 63% – зарегистрировано 1604 случая", – уточнили в пресс-службе.

В течение прошлой недели в медицинские учреждения были госпитализированы 553 человека, из них 50 – дети.

Напомним, в конце апреля в Киеве фиксировали уменьшение количества больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 24 мая зарегистрировали 402 новых случая COVID-19.