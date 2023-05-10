В Киеве задержали рецидивиста, обворовавшего американского волонтера. Фото и видео

В Киеве задержали ранее судимого мужчину, который похитил рюкзак с техникой и медицинским снаряжением у американского волонтера. Гражданин США с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину обучает украинских военнослужащих тактической медицине.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, к ним обратился гражданин США, который с начала полномасштабного вторжения прибыл в Украину, чтобы обучать военнослужащих домедицинской помощи в условиях боевых действий. У иностранца украли личные вещи.

"Мы выяснили, что мужчина лишь на несколько минут отвлекся на разговор со знакомым, оставив рюкзак с медицинским снаряжением и техникой рядом, а вернувшись к вещам – не обнаружил их. Мы установили предполагаемого подозреваемого и разыскали похищенное имущество. Как оказалось, нарушитель не успел распорядиться похищенным, оставив вещи у своего знакомого", – рассказали в полиции.

Злоумышленником оказался 29-летний киевлянин, неоднократно судимый за имущественные преступления, который только два месяца назад вернулся с мест лишения свободы. По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали троих мужчин, подозреваемых в краже с велосипедного завода. Злоумышленники вынесли байки и запчасти на сумму около 100 тысяч гривен, а также слили с генератора 80 литров топлива.

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