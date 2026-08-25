В Киеве задержали гражданку РФ, организовавшую бизнес на уклонистах. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали гражданку России, организовавшую схему заработка на уклоняющихся от военной службы. Стоимость "услуг" злоумышленницы составляла 9 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до девяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, они установили ещё одну организаторшу схемы выезда военнообязанных мужчин за границу в обход официальных пунктов пропуска.

Бизнес организовала 25-летняя гражданка РФ, имеющая вид на жительство в Украине. За 9 тысяч долларов она обещала обеспечить организацию побега из страны.

"В услуги входило предоставление инструкций, маршрутов, создание условий для беспрепятственного выезда, а также координация всех действий беглеца. Оплату она попросила предоставить ей сразу, без авансов и частичной оплаты", – уточнили в пресс-службе.

Главные истории дня

Злоумышленницу задержали с поличным – сразу после получения денег. По факту незаконного перевода лиц через государственную границу Украины начато досудебное расследование, а задержанной сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители раскрыли очередную схему уклонения от мобилизации. За 10 тысяч долларов США мужчин оформляли преподавателями в частных лицеях для получения отсрочки, однако в учебных заведениях уклонисты практически не появлялись.

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