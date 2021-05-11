В Киеве за сутки зафиксировали меньше 100 новых больных COVID-19

В Киеве в течение прошлых суток, 10 мая, зарегистрировали 98 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в понедельник ни одной прививки в столице не сделали.

В Украине наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.

Прививку против коронавируса за сутки получили 2194 украинца.

В стране за сутки заражение COVID-19 подтвердили у 2208 граждан, среди новых больных – 89 детей и 34 медика. Были госпитализированы 1084 человека, летальных случаев – 119. На утро 11 мая общее количество заражений достигло 2 124 535 человек, выздоровели – 1 777 370.

Напомним, по состоянию вторник, 11 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 159,6 млн человек. За минувший день выявили 611 096 новых инфицированных, умерли еще 10 586. Всего от болезни скончались более 3,3 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 137,3 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 обнаружили в Индии – 329,5 тысяч, США – 30,1 тысяч и Бразилии – 29,2 тысячи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Киеве и еще 11 областях Украины 9 мая не сделали ни одной прививки от коронавируса.