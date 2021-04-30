В Киеве за сутки зафиксировали 868 новых больных COVID-19

В Киеве в течение прошлых суток, 29 апреля, зарегистрировали 868 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 8 362 прививки.

В Украине наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Харьковской (1059), Днепропетровской (930), Киеве (868), Запорожской (620) и Львовской (568) областях.

В стране за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 10 072 граждан, среди новых больных – 391 ребенок и 188 медиков. Были госпитализированы 3117 человек, летальных случаев – 307. На утро 30 апреля общее количество заражений достигло 2 069 537 человек, выздоровели – 1 655 525.

Прививку против коронавируса за сутки получили 73 376 украинцев.

По состоянию на пятницу, 30 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 151 млн человек. За минувший день выявили 891 337 новых инфицированных, умерли еще 15 124. Всего от болезни скончались более 3,1 млн пациентов. При этом выздоровели 129 млн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 28 апреля зарегистрировали 940 случаев коронавирусной болезни COVID-19.