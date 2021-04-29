COVID-19 в Киеве: зафиксировали 940 новых больных

В Киеве в течение прошлых суток, 28 апреля, зарегистрировали 940 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 7 736 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Харьковской (1203), Днепропетровской (1021), Киеве (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.

В Украине за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 11 627 граждан, среди новых больных – 518 детей и 259 медиков. Были госпитализированы 3096 человек, летальных случаев – 387. На утро 29 апреля общее количество заражений достигло 2 059 465 человек, выздоровели – 1 635 333.

Прививку против коронавируса за сутки получили 70 469 украинцев.

По состоянию на четверг, 29 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 150 млн человек. За минувший день выявили 885 604 новых инфицированных, умерли еще 15 284. Всего от болезни скончались более 3,1 млн пациентов. При этом выздоровели 128,2 млн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 27 апреля зарегистрировали 1070 случаев коронавирусной болезни COVID-19.