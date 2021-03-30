В Киеве за сутки установлен рекорд заболевших COVID-19

В Киеве в течение прошлых суток, 29 марта, зарегистрировали 1422 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 1740 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

Всего, по состоянию на вторник, 29 марта, зарегистрировано 10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 367 детей и 250 медработников. Были госпитализированы – 2597 человек, летальных случаев – 286.

Прививку против коронавируса за сутки получили 14 433 украинца.

По состоянию на вторник, 30 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 128,2 млн человек. За минувший день выявили 443 598 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 103 млн.

Статистика заболевших в Украине. Facebook Максима Степанова

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 28 марта, заразились 402 человека, из них 20 – дети. Это было значительно ниже, чем регистрировали в столице всю прошлую неделю – с 23 по 27 число ежедневный прирост больных в среднем составлял 1200 человек.