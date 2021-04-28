В Киеве за $ 4 млн спасут дом Рутковского

На реставрацию 120-летнего дома штабс-капитана Рутковского по улице Тургеневской, 19 потратят почти $ 4 млн.

Об этом сообщил основатель девелоперской компании "Контакт-Инвест" Евгений Чернецкий агентству "Интерфакс-Украина".

"Дом штабскапитан Петра Рутковского - памятник архитектуры местного значения (приказ Минкульта от 07.09.2006 N№747 / 0 / 16-06, охраняемый №99). Мы уже подписали охранный договор с департаментом охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации и согласовали архитектурную концепцию. В ближайшее время направим на рассмотрение непосредственной проект реставрации ", – рассказал Чернецкий.

По словам Чернецкого, дом-памятник находится на балансе коммунального предприятия "Спецжилфонд" и компания "Контакт-Инвест" взял на себя обязательства его отреставрировать.

По оценке девелопера, восстановить старинный дом Рутковского можно за один год, при наличии полного пакета документов на реставрацию.

Напомним, доходный дом возвели 1901 для отставного штабскапитана Петра Рутковского. В 1912 году после смерти владельца, согласно его завещанию, имущество унаследовала его жена Г. Рутковская. В 1916 году она продала усадьбу врачу Я. Менскому, а тот перепродал здание в бурном 1917 году. Дом в стиле неоренессанс сохранился до нашего времени без существенных изменений.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в апреле активисты забеспокоились состоянием исторического сооружения на Тургеневской, 19 Застройщик на соседнем участке начал строительство офисного здания, из-за чего памятник истории покрылась трещинами.