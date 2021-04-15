В Киеве высадили аллею в честь журналистов. Фото

В четверг, 15 апреля, в Киеве в сквере имени Марии Заньковецкой у памятника Георгию Гонгадзе и журналистам, которые погибли за свободу слова, высадили Аллею свободы слова.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Всего на Аллее высадили 16 деревьев: 7 сакур и 9 кленов остролистных.

"Мероприятие состоялось в рамках глобального экопроекта "Озеленение планеты". Инициаторами создания Аллеи стали издание "Украинская правда" и благотворительный фонд "Озеленение Украины". КО "Киевзеленстрой" и КП СЗН Печерского района помогли воплотить задуманное в жизнь", – рассказали в КГГА.

Организаторы отметили, что место и дата для создания Аллеи свободы слова была выбрана неслучайно. 17 апреля "Украинской правде", основателем которой был Георгий Гонгадзе, исполнится 21 год.

Напомним, монумент "Георгию Гонгадзе и журналистам, которые погибли за свободу слова" установили в сквере имени Марии Заньковецкой в декабре 2008 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко показал, как строится пешеходный мост-волна на Оболони.