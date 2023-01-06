В Киеве предложили переименовать несколько улиц и станций метро: как проголосовать

В приложении "Киев Цифровой" продолжается рейтинговое электронное голосование по переименованию некоторых столичных объектов, в том числе двух станций метро. Отдать свой голос можно до 11 января.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В столице продолжается процесс дерусификации.

Как отметил заместитель городского головы Владимир Бондаренко, в этом году будет продолжен процесс переименования городских объектов, поскольку названиям, которые ассоциируются со страной-агрессором, нет места на карте нашего города.

Так, в приложении "Киев Цифровой" можно проголосовать, чтобы переименовать:

площадь Льва Толстого (и соответствующую станцию метро) в площадь Украинских Героев, а улицу Льва Толстого – в честь Гетмана Павла Скоропадского;

станцию метро "Дружбы народов" в соответствии с историческим названием местности – "Зверинецкая";

бульвар Перова в Воскресенский (с уточнением типа объекта как проспект), а проспект Освободителей – на проспект Георгия Нарбута;

проектную станцию метрополитена "Проспект Правды", дав ей название "Варшавская".

В КГГА пояснили, что для того, чтобы отдать свой голос, следует выбрать в приложении "Электронная демократия" ⟶ "Опрос": просматривайте перечень названий и нажимайте "Проголосовать".

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Киевсовета в четверг, 8 декабря, во время заседания приняли решение о переименовании 32 улиц, переулков и бульваров. В частности, бульвар Дружбы Народов теперь называется по имени основателя украинской армии Николая Михновского.

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