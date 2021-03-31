В Киеве вводят жесткий локдаун с 5 апреля

В Киеве с 5 апреля вводят жесткий локдаун.

Об этом на свой странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В последние дни в столице – более тысячи больных за сутки. По 35-40 больных умирают каждый день. Более 700 человек ежесуточно госпитализируют. Информация по транспорту – он переполнен и люди не слышат призывов беречь себя. Тенденции к улучшению ситуации у нас сейчас нет. А вот к ухудшению и коллапсу медицины есть! Поэтому Киев таки введет более строгие ограничения. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день!"– заявил мэр столицы.

С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады.

Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – станет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

"Руководители учреждений и предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска", – призвал глава КГГА.

Он также сообщил, что заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, и работают с 20 марта.

Продуктовые ярмарки перестают работать с 1 апреля.

Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями и гражданами.

Кличко отметил, что ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Отметим, что в КГГА OBOZREVATEL рассказали, что в четверг, 1 апреля, появятся подробные разъяснения относительно требований для получения спецпропусков на проезд в городском транспорте, а также категории людей, которые их получат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве обострилась ситуация с распространением коронавирусной болезни. Строгий карантин планировали ввести с 2 апреля.