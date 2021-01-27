В Киеве снова вырос уровень опасных веществ в воздухе

В Киеве с 19 по 25 января зафиксирован рост уровня загрязнения воздуха, в частности угарного газа и диоксида серы.

Как сообщили в пресс-службе Госпотребслужбы в городе Киеве, уровень пыли не превышает существующие нормы.

Стационарные посты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского отметили превышение норм в следующих местах:

Взвешенных веществ (пыли) – в 1-1,2 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы (район метро "Святошино"), улице Каунасской;

Диоксида серы – в 3,1-3,7 раза – на Бессарабской площади, Оболонском проспекте, улицах Инженер Бородина, Каунасской, площади и проспекте Победы, улице Александра Довженко, бульваре Леси Украинский; в 2,4-2,8 раза – на других постах наблюдений, за исключением проспекта Науки, 37, где превышений не выявлено;

Оксида углерода – в 1,3-1,4 раза в отдельные дни на проспекте Победы и улице Инженера Бородина;

Диоксида азота – в 6-7,2 раза – на улице Каунасской, площадях Бессарабской и Победы, проспектах Победы и Оболонском, улицы Инженер Бородина; в 5,2-5,6 раза – на улице Семена Скляренко, бульваре Леси Украинский; в 3,5-4,6 раза – на всех постах, кроме проспекта Науки, где превышений не выявлено;

Формальдегида – в 2,5-2,7 раза – на Бессарабской площади, улицах Довженко и Каунасской; в 1,3-2,4 раза – на других постах наблюдений.

В Госпотребслужбе уточнили, что с 28 января ожидается понижение температуры воздуха, усиление ветра и выпадение осадков, что приведет к снижению загрязнения воздуха.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в некоторых районах Киева в период с 12 по 18 января специалистами было зафиксировано превышение нормы загрязнения воздуха.