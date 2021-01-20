В Киеве зафиксировали опасные вещества в воздухе

В некоторых районах Киева в период с 12 по 18 января специалистами было зафиксировано превышение нормы загрязнения воздуха.

Как сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в ближайшие дни количество вредных веществ в атмосфере, сохранится.

Случаи превышение норм загрязнения были отмечены:

взвешенных веществ (пыли) – в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы (район метро "Святошин");

диоксида серы – в 3,6-3,9 раза – на Бессарабской площади, улицах Каунасской, инженера Бородина, площади Победы, Оболонском проспекте; в 2,3-3,4 раза – на других постах наблюдений, за исключением проспекта Науки, 37 (у метеоплощадках обсерватории), где превышений не выявлено;

диоксида азота – в 5,5-7,2 раза – на улицах Каунасской и инженера Бородина, площади Победы; в 4,0-4,8 раза - на Бессарабской площади, проспекте Победы, бульварах Леси Украинки и Вацлава Гавела; в 3,1-3,9 раза – на всех постах, кроме проспекта Науки, где превышений не выявлено;

формальдегида – в 2,0-2,2 раза – на проспекте Победы, площадях Бессарабской и Победы, улицах Александра Довженко и Каунасской; в 1,4-1,8 раза – на других постах наблюдений, кроме проспекта Науки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киев несколько раз занимал первое место в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.