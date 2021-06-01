В Киеве временно запустят автобусы вместо скоростного трамвая. Схема движения

В Киеве на период закрытия движения скоростных трамваев № 1 и № 3 "Киевпасстранс" организует временные автобусные маршруты. Транспорт начнет работать с 2 июня и ориентировочно до 15 августа.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, коммунальщики проведут капитальный ремонт путепровода на пересечении улиц Борщаговской и Вадима Гетьмана.

На этот период работа трамвая № 2 и временных автобусных маршрутов организуют следующим образом:

трамвайный маршрут № 2 "Проспект Академика Королева – станция "Ромена Роллана" по следующей схеме: ул. Академика Королева – ул. Симиренко – б-р Кольцова - ул. Владимира Покотило – просп. Леся Курбаса;

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временный автобусный маршрут № 1-Т "Михайловская Борщаговка – ул. Старовокзальная" по следующей схеме: ул. Симиренко – ул. Семьи Сосниных – б-р Кольцова – ул. Литвиненко-Вольгемут – ул. Зодчих (в обратном направлении ул. Владимира Покотило) – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – ул. Старовокзальная;

временный автобусный маршрут № 3-Т "Кольцевая дорога - ул. Старовокзальная": просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – ул. Старовокзальная.

Интервалы движения в будние дни:

маршрут № 1-Т – 2-3 мин в часы пик, 5-6 мин в другое время;

маршрут № 3-Т – 1-2 мин в часы пик, 5 мин в другое время.

Интервал на выходных:

маршрут № 1-Т – 4-6 мин;

маршрут № 3-Т – 4-6 мин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 2 июня по 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" и до "Гната Юры".