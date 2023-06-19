В Киеве временно приостанавливали работу фуникулера: что произошло

В Киеве в понедельник, 19 июня, по техническим причинам временно приостанавливали движение фуникулера. Работу транспорта возобновили спустя несколько часов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. О точной причине сбоя не сообщалось.

Так, около 10:10 в КГГА сообщили, что в столице по техническим причинам временно приостановлено движение фуникулера

"О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. КП "Киевпастранс" извиняется за временные неудобства", – говорилось в сообщении.

Уже в 13:27 в КГГА рассказали, что работа киевского фуникулера была возобновлена. Что именно стало причиной сбоя, в пресс-службе не уточнили.

Напомним, власти Киева не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте, пока в стране продолжается полномасштабная война. Сейчас себестоимость услуги в несколько раз выше.

Как сообщал OBOZREVATEL Совет обороны Киева, в столице с 22 мая наземный общественный транспорт в случае объявления воздушной тревоги начал довозить пассажиров до ближайшего укрытия. Это касается и частных перевозчиков.

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