В Киеве возобновят движение поездов до станции метро "Лесная"

В Киеве с четверга, 21 апреля, будет возобновлено движение поездов метро до станции "Лесная". Время прибытия сократится до 10-15 минут

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. График работы метро может оперативно меняться.

"С завтрашнего дня, 21 апреля, движение поездов метро возобновят до станции "Лесная". Интервал движения на всех линиях сократят до 10-15 минут. Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытия", – рассказали в КГГА.

Движение поездов будет осуществляться:

Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Лесная";

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Синяя линия : от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Не работает пересадочный узел "Крещатик"-"Майдан Незалежности", при этом поезда не будут останавливаться на станциях "Майдан Незалежности" и "Кловская".

"Обращаем внимание на то, что график работы метро может оперативно меняться", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возобновили работу трамвайных маршрутов № 1 и 5. Интервал движения составит от 12 до 20 минут, в зависимости от линии.