В Киеве возобновит работу скоростной трамвай: названа дата

В Киеве в пятницу, 12 августа, будет восстановлено движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная". Транспорт не работал из-за капитального ремонта улицы Борщаговской.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Временные автобусные маршруты № 1-Т, 3-Т и трамвай маршрута № 2 закрываются.

В КГГА отметили, что схемы движения трамвайных маршрутов № 1, 3 и временного автобусного маршрута № 2-Т остаются неизменными:

маршрут № 1: "Станция "Старовокзальная" – "Михайловская Борщаговка";

маршрут № 3: "Станция "Старовокзальная" – станция "Ромена Роллана";

временный автобусный маршрут № 2-Т: "Михайловская Борщаговка – Кольцевая дорога".

Видео дня

В пресс-службе уточнили, что из-за капитального ремонта, трамваи будут проходить станцию ​​"Индустриальную" транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров.

Напомним, в Киеве с 2 июня было закрыто движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" и до "Гната Юры".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 7 августа по 26 сентября на проспекте Героев Сталинграда частично ограничили движение для автотранспорта. Рабочие проведут ремонт дорожного покрытия.