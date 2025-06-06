В Киеве возобновили работу метро после российского обстрела: в каком режиме работает 'красная' линия

В Киеве досрочно возобновили работу "красной" линии метрополитена. Поезда между станциями "Академгородок" – "Лесная" снова курсируют в обычном режиме.

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Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен". Отмечается, что было приложено максимум усилий, чтобы движение по столице не останавливалось.

После ночных российских обстрелов работники метрополитена оперативно провели масштабные восстановительные работы.

К ликвидации последствий вражеской атаки сразу взялись специалисты ночной смены, а утром присоединились и дневные бригады. Всего понадобилось 13 часов непрерывной работы, чтобы восстановить безопасное сообщение между станциями.

Специалисты соединили десятки коммуникаций, проверили системы сигнализации, питания, управления и протестировали безопасность инфраструктуры. Перед тем как запустить движение для пассажиров, по участку прошел тестовый поезд.

Напомним, что в Киеве в пятницу, 6 июня, в результате комбинированной атаки страны-террориста России были повреждены пути метрополитена. Из-за этого не работал наземный участок метро.

Городские власти организовали дублирующий автобусный маршрут, чтобы обеспечить передвижение пассажиров на этом участке. На остановках к этим автобусам стояли большие очереди, а цены на такси резко подскочили.

Ориентировочно предполагали, что восстановительные работы продлятся сутки.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на пятницу, 6 июня, Россия осуществила массированную атаку по Украине, применив ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты, над отражением очередного вражеского нападения работали защитники неба. К сожалению, на утро известно о повреждениях из-за попадания и падения обломков в ряде городов, погибли и пострадали мирные жители.

Киев ночью оказался под атакой "Шахедов" и ракет. Последствия ударов и падения обломков зафиксированы в шести районах. Погибло трое спасателей, 25 человек пострадали.

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