В Киеве украинцы пришли к Михайловскому монастырю почтить память погибших воинов. Фото

В Киеве в воскресенье, 1 октября, украинцы пришли к Михайловскому монастырю почтить память погибших защитников нашей страны. Люди возложили цветы к мемориалу "Стена памяти павших защитников Украины в российско-украинской войне".

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Мы помним подвиг каждого героя Украины.

Так, 1 октября 2023 года в Украине впервые отмечают День защитников и защитниц – в 9:00 в стране минутой молчания почтили память погибших воинов, отдавших свою жизнь за независимость страны в боях с российскими оккупантами. В частности, движение авто на улицах Киева останавливалось, а водители выходили из авто.

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Кроме того, сегодня украинцы пришли почтить память погибших украинских военных к мемориалу "Стена памяти павших защитников Украины в российско-украинской войне" возле Михайловского монастыря в Киеве. Граждане возложили цветы у фотографий Героев.

Напомним, в Украине с переходом Православной церкви на новоюлианский календарь теперь День защитников и защитниц празднуют 1 октября, в этот же день также отмечают церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Этот день стал особенно ценным для украинцев после полномасштабного вторжения России.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский и военное командование нашей страны поздравили украинских героев с Днем защитников и защитниц. Глава государства подчеркнул, что наши сильные воины каждый день приближают победу Украины.

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