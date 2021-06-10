В Киеве возле КПИ украли огромную лавочку, которую установили активисты

В Киеве украли огромную лавку, которую установили активисты на воркшопе KPI urban squad. Инцидент произошел на улице Политехнической.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный активист Александр Биленко. Он отметил, что место для отдыха демонтировали в ночь на 9 июня.

"Еще 24 мая, на следующий день после установки, службы КПИ разобрали лавку и возможно собирались куда-то увезти. Но представитель администрации вуза уверял, что это случайность: прораб неправильно понял задачу измерить лавку. И пообещали звонить нам, если будут дела, связанные с лавкой", – написал Биленко.

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Александр Биленко считает, что якобы у администрации Киевского политехнического института есть много документов, где люди вроде умоляли демонтировать лавку.

"Мотивация везде идиотская, но очень настойчиво создавали фон о том, что лавка – источник зла", – резюмировал активист.

По факту кражи инициаторы установки зоны для отдыха обратились в правоохранительные органы.

Отметим, что у активистов были все необходимые разрешения от балансодержателя территории и никто не имел права демонтировать конструкцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня, в столице на Байковом кладбище вандалы разгромили надгробный памятник выдающемуся ученому, правоведу и деятелю украинского национального движения Александру Кистяковскому. К счастью, злоумышленников нашли, бюст ученого вернули на свое место.