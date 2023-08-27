В Киеве восстановили гостиницу, в которую в прошлом году попала российская ракета. Фото

В Киеве восстановили здание гостиницы Alfavito Hotel Kyiv, в которую 31 декабря 2022 года попала российская ракета. Для этого специалистам понадобилось восемь месяцев.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Глеб Вышлинский. К счастью, гости и сотрудники заведения остались живы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Лишь 8 месяцев назад сюда прилетела российская ракета", – написал Вышлинский.

На опубликованном фото можно увидеть, что специалисты полностью восстановили здание отеля. На сайте заведения можно забронировать номера – с 1 сентября.

Напомним, в Киеве в субботу, 31 декабря, в результате ракетных обстрелов было повреждено здание гостиницы в центре города. В тот день в результате ракетной атаки страны-террориста РФ были повреждены объекты в нескольких районах столицы, Погибли и пострадали гражданские.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 27 августа, страна-агрессор РФ в очередной раз атаковала Украину крылатыми ракетами. Силами ПВО были уничтожены воздушные цели на территории Киевщины, однако обломками повреждены частные дома, травмированы два человека.

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