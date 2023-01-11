В Киеве водителей призвали не выезжать в город без необходимости

В Киеве в среду, 11 января, коммунальщики продолжают ликвидировать последствия ночного снегопада. Водителей призвали не пользоваться собственными авто без необходимости.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Днем осадки в столице не прогнозируют.

"Киевавтодор" увеличил количество техники и работников для уборки снега. В настоящее время улицы города убирают около 300 единиц техники и более 430 работников бригад по ручной уборке. Также к уборке задействовано 105 единиц техники и почти 3500 работников управляющих компаний", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что хоть снегопад и закончился, но уборка продолжается. Киевские власти призвали водителей не пользоваться собственными авто без необходимости.

"Не создавайте пробок – в них также останавливается снегоуборочная техника", – подчеркнули в пресс-службе.

Со своей стороны синоптики добавили, что в течение этой недели морозы в Киевской области ослабеют.

"Иногда ожидаем осадки преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, завтра порывистый. Со среды уменьшения его скорости", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в среду, 11 января, облачно с прояснениями, днем без осадков. Температура воздуха в регионе днем 1-6°С мороза.

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