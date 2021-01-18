В Киеве во время морозов жилой комплекс остался без электричества и тепла

В жилом комплексе "Нивки Парк", расположенном в Шевченковском районе Киева, люди во время сильных морозов остались без тепла и электроэнергии.

Как рассказал OBOZREVATEL один из жильцов, проблемы начались после того, как из-за снижения температуры воздуха, люди стали подключать отопительные приборы (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

По его словам, 6 многоэтажных домов жилого комплекса более 2 лет "по временной схеме" получают электроэнергию от расположенного рядом завода. При этом, электрощитовые, на сегодняшний день, все еще стоят без оборудования.

В свою очередь, представитель ЖЭКа, во время общения с жильцами, не исключил повторных отключений электричества.

Наш собеседник добавил, что многие люди крайне возмущены сложившейся ситуацией и готовы перекрывать проспект Победы, для того чтобы привлечь внимание к своим проблемам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Деснянском районе Киева 10 декабря 2020 года три жилых многоэтажных дома по улице Каштановой остались без холодной воды.