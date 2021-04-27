В Киеве провели демонтаж 40 незаконных МАФов. Видео
В Днепровском районе Киева во вторник, 27 апреля, во время демонтажа МАФов произошли стычки.
На видео, размещенном в сети, можно увидеть, что правоохранители сдерживают людей, которые пытаются прорваться к ларькам (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Как сообщил депутат Киевсовета Владислав Трубицын на своей странице в соцсети, коммунальщики планируют провести демонтаж 40 малых архитектурных форм.
"Были предоставлены документы с предписаниями на демонтаж этих нелегальных сооружений. На месте работает спецтехника и работники "Киевблагоустройства". Порядок охраняют около 200 правоохранителей. Сопротивление со стороны недобропорядочных "предпринимателей", конечно, был, но законность действий коммунальщиков подтверждено документально", – подчеркнул Трубицын.
Напомним, 24 марта сотрудники КП "Киевблагоустройство" проводили демонтаж незаконно установленных ларьков.
Позднее автомобиль, который участвовал в демонтаже ларьков, догнали неизвестные. Один из хулиганов, бросил в лобовое стекло грузовика какой-то предмет, угрожал водителю физической расправой, после чего повредил машину.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева 17 марта на улице Маяковского, 75/2, коммунальщики проводили демонтаж незаконно установленных МАФов.