В Киеве во дворе многоэтажки мужчина выгуливал на поводке свинью. Фото

В Соломенском районе Киева заметили мужчину, который выгуливал на поводке большую свинью. Якобы ее зовут Маргоша.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев без цензуры. Необычного домашнего питомца увидели на бульваре Вацлава Гавела.

"Домашний питомец на Вацлава Гавела – свинка Маргоша", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что мужчина гулял со свиньей во дворе одной из столичных многоэтажек.

Видео дня

Telegram-канал добавил, что мужчину с животным в этом месте уже не однократно видели ранее. В частности, весной 2021 года. Тогда в сети было опубликовано видео, как киевлянин прогуливался по улице с парнокопытным на поводке (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что скорее всего это вьетнамская вислобрюхая свинья.

Напомним, в Соломенском районе Киева заметили лису, которая подружилась с местными собаками и с радостью с ними играет. Людей животное почти не боялось. Местные жители говорят, что видят его довольно часто.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мукачево Закарпатской области свинья сбежала от хозяина, когда он вез ее в прицепе автомобиля. Животное во время движения спрыгнуло на дорогу. Момент побега был зафиксирован видеорегистратором.