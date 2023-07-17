В Киеве в течение трех дней будут продолжаться военные учения: какие ограничения будут действовать
В Киеве в границах лесничества Дарницкого района будут проводить военные учения. Они продлятся с 17 по 20 июля.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Киевлян призвали воздержаться от посещения лесов в этот период.
"Внимание, военные учения! В рамках лесничества Дарницкого района будут проходить обучение группировке сил и средств обороны Киева. Они будут продолжаться с 17 по 20 июля", – сообщили в пресс-службе.
В КМВА также напомнили, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники строго запрещено.
Напомним, коалиция по обучению украинских пилотов истребителей F-16 уже полностью создана. Сам процесс начнется в конце июля – начале августа этого года. Первыми будут учиться 20 украинских пилотов.
Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Великобритании в рамках многонациональной учебной операции Interflex подготовку прошли уже до 18 тысяч украинских военных. Эта программа действует с 26 июня 2022 года. К концу 2023 года общее количество подготовленных новобранцев должно составить 30 тысяч.
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