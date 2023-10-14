В Киеве в Соломенском ландшафтном парке образовался провал: известны подробности. Фото и видео

В Киеве в субботу, 14 октября, в Соломенском ландшафтном парке образовался провал. Это произошло возле строительной площадки, где недавно вырыли котлован.

Об этом сообщили в социальных сетях. Кроме того, часть асфальтированной дороги тоже "съехала" в яму (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Киеве утром обрушился (часть. – Ред.) Соломенский ландшафтный парк вместе с тротуаром в только что вырытый под парком строительный котлован", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия ЧП, в частности, на асфальтированной дороге образовались большие щели. Сейчас место происшествия ограждено специальной лентой.

Стоит добавить, что парк расположен в Соломенском районе города Киева, между улицами Романа Ратушного, Кудряшова и Генерала Шаповала. Площадь – 29,6 га. Большая часть его территории расположена в пределах урочища Кучмин Яр – природной котловины, по дну которого протекает река Мокра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в результате прорыва трубы на улице Василия Касияна образовался фонтан. Из-за большого давления вода поднималась на высоту около 20 метров.

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