В Киеве в результате столкновения с грузовиком перевернулся легковой автомобиль: есть пострадавшая. Фото и подробности

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 17 июля, произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Последний в результате столкновения перевернулся на бок – его водить получила травмы.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства аварии установят правоохранительные органы.

Что известно

"Сегодня утром произошло ДТП на улице Гарета Джонса. Не смогли уступить дорогу водители грузовика DAF и кроссовера Nissan. Последний в результате аварии оказался на боку", – говорится в сообщении.

Из собственных источников нам стало известно, что, по предварительной информации, водитель грузовика DAF перед поворотом направо не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части. Из-за этого во время движения он столкнулся с Nissan Qashqai, который ехал в попутном направлении. Последний в результате ДТП перевернулся на правый бок.

Главные истории дня

Водитель легкового автомобиля получила травмы – ей была оказана медицинская помощь на месте, а от госпитализации она отказалась.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области водительница легковушки на скорости протаранила забор, в результате чего машина перевернулась. Как выяснилось, женщина села за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!