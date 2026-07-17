В Киеве в результате столкновения с грузовиком перевернулся легковой автомобиль: есть пострадавшая. Фото и подробности
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В Шевченковском районе Киева в пятницу, 17 июля, произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Последний в результате столкновения перевернулся на бок – его водить получила травмы.
Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства аварии установят правоохранительные органы.
Что известно
"Сегодня утром произошло ДТП на улице Гарета Джонса. Не смогли уступить дорогу водители грузовика DAF и кроссовера Nissan. Последний в результате аварии оказался на боку", – говорится в сообщении.
Из собственных источников нам стало известно, что, по предварительной информации, водитель грузовика DAF перед поворотом направо не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части. Из-за этого во время движения он столкнулся с Nissan Qashqai, который ехал в попутном направлении. Последний в результате ДТП перевернулся на правый бок.
Водитель легкового автомобиля получила травмы – ей была оказана медицинская помощь на месте, а от госпитализации она отказалась.
Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области водительница легковушки на скорости протаранила забор, в результате чего машина перевернулась. Как выяснилось, женщина села за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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