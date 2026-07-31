В Киеве в результате падения обломков «Шахеда» возник крупный пожар. Подробности и фото
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Страна-террорист РФ в пятницу, 31 июля, атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. В столице в результате падения обломков сбитого БПЛА возник пожар.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Информации о пострадавших не поступало.
Что известно
"В Голосеевском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание травяного настила. В настоящее время пожар локализован. Экстренные службы работают на месте", – говорится в сообщении.
Впоследствии в пресс-службе ГСЧС столицы рассказали, что 31 июля в 09:45 поступило сообщение о пожаре в результате падения вражеского БПЛА на улице Лесничей, в Голосеевском районе города.
На месте происшествия спасатели установили, что загорелся травяной настил. Для предотвращения распространения пламени для ликвидации пожара привлекали дополнительные автоцистерны для подвоза воды.
Огонь полностью потушили в 10:53 на общей площади 1200 кв. м. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Что предшествовало
Утром в пятницу, 31 июля, пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила о том, что реактивные БПЛА двигались в направлении Киева с северо-запада.
Впоследствии в городе раздались взрывы, а мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице действовали силы ПВО по вражеским БПЛА. Позже воздушную тревогу отменили.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 31 июля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину – противник задействовал 255 беспилотников. Силы обороны уничтожили 195 вражеских целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины
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