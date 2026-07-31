В Киеве в результате падения обломков «Шахеда» возник крупный пожар. Подробности и фото

Страна-террорист РФ в пятницу, 31 июля, атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. В столице в результате падения обломков сбитого БПЛА возник пожар.

Видео дня

Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Информации о пострадавших не поступало.

Что известно

"В Голосеевском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание травяного настила. В настоящее время пожар локализован. Экстренные службы работают на месте", – говорится в сообщении.

Впоследствии в пресс-службе ГСЧС столицы рассказали, что 31 июля в 09:45 поступило сообщение о пожаре в результате падения вражеского БПЛА на улице Лесничей, в Голосеевском районе города.

Главные истории дня

На месте происшествия спасатели установили, что загорелся травяной настил. Для предотвращения распространения пламени для ликвидации пожара привлекали дополнительные автоцистерны для подвоза воды.

Огонь полностью потушили в 10:53 на общей площади 1200 кв. м. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Что предшествовало

Утром в пятницу, 31 июля, пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила о том, что реактивные БПЛА двигались в направлении Киева с северо-запада.

Впоследствии в городе раздались взрывы, а мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице действовали силы ПВО по вражеским БПЛА. Позже воздушную тревогу отменили.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 31 июля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину – противник задействовал 255 беспилотников. Силы обороны уничтожили 195 вражеских целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!