В Киеве в парке КПИ массово срезают деревья: в учебном заведении объяснили, почему производят работы. Фото и видео

В Киеве утром 17 августа жители столицы заметили, что в парке Киевского политехнического университета начали массово срезать деревья. Со своей стороны, в учебном заведении сообщили, что только выполняют предписание столичных коммунальщиков.

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Работы проводят для того, чтобы предотвратить травмирование людей. Об этом сообщил проректор по административной работе КПИ имени Игоря Сикорского, Вадим Кондратюк (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По результатам обследования мы получили соответствующие акты от "Киевзеленстроя", и должны выполнить их предписание в части удаления аварийных сухостойных деревьев, которые располагаются на территории парка", – рассказал Кондратюк.

По его словам, согласно результату обследования было обнаружено 137 аварийных деревьев. Специалисты проведут работы по коронированию или срежут.

"(Это делают. – Ред.) чтобы сделать невозможным травмирование людей мы должны выполнить решение "Киевзеленстроя" и провести удаление этих деревьев", – уточнил Кондратюк.

Отмечается, что в осенний период на места срезанных деревьев высадят новые, молодые, постройки здесь никто проводить не будет.

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