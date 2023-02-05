Рядом с СБУ и КГГА: в Киеве в одном из ресторанов под столами якобы обнаружили 10 подслушивающих устройств. Фото

В центре Киева в одном из ресторанов под столами якобы обнаружили 10 подслушивающих устройств. Заведение расположено на улице Владимирской.

Видео дня

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил юрист Виталий Яницкий. Официальная информация со стороны правоохранителей пока не поступала.

"В киевском ресторане "Стейкхаус" нашли более 10 подслушивающих устройств под столами. Это заведение на улице Владимирской, недалеко от СБУ и КГГА, между прочим. Видел, что заведение сейчас опечатали правоохранители, поэтому история выглядит серьезной", – написал Яницкий.

По словам юриста, есть подозрения, что записи использовались "в коммерческих целях и сливались или продавались другим заинтересованным лицам".

"Такие себе инсайдерские "ливни", пользующиеся спросом на "черном" рынке", – добавил Яницкий.

Напомним, в прошлом году, в Киеве во вторник, 25 января, недалеко от здания Службы безопасности Украины произошел конфликт между двумя компаниями. В какой - то момент один из участников разборок начал стрелять из автомата.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители Службы безопасности Украины каждый день работают на победу нашей страны. Они используют для этого разные методы. В том числе и срывают заседания коллаборантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!