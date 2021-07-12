В Киеве в одном из озер умирают краснокнижные птицы. Фото

В одном из озер в Киеве нашли мертвым огаря (красная утка), который занесен в Красную книгу Украины. Труп птицы находился на поверхности воды целый день 10 июля, но его никто не спешил убрать.

По словам активистов, это не первая смерть пернатых на указанном водоеме, а причиной этому – якобы дерзость местных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что озеро расположено рядом с жилым комплексом и населено различными видами птиц. В частности, там живут лебеди, краснокнижные огари, множество уток.

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В сети добавили, мол, местные кормят пернатых несоответствующей пищей. Предупредительных табличек, которые запрещают это делать, там нет. Кроме этого, крылья у птиц подрезаны, самостоятельно они улететь далеко не могут.

Так, за последнее время из водоема к ветврачам забрали несколько уток и лебедя – состояние птиц было плохой, у них наблюдались симптомы отравления.

"И день 10 июля в озере плавал труп огаря, а местные служители никак на это не реагировали. Вероятно, таким птицам не место в озере здесь, их следует передать в заповедники", – отметили в сети.

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