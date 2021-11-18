В Киеве в ночь с 19 на 20 ноября выпадет первый снег: синоптики озвучили прогноз

В Киеве в ночь с 19 на 20 ноября синоптики прогнозируют, что выпадет первый снег. Температура воздуха составит 0… +2.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. Днем столбик термометра поднимется до +7.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что в пятницу, 19 ноября, в течение дня ожидается дождь.

Уже в субботу, 20 ноября, день и вечер в Киеве будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Утром продолжится ночной дождь, но к середине дня он должен закончиться. Температура воздуха +8… +10.

В воскресенье, 21 ноября, погода в столице весь день будет облачной. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха +8… +10.

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Отметим, в пятницу, 19 ноября, в Украине заметно ухудшится погода. В нескольких областях выпадут осадки в виде мокрого снега, а сильный ветер создаст условия для "желтого" уровня опасности.

Преимущественно сильные порывы ветра спасатели ожидают в западных регионах страны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украину в ближайшие дни накроют дожди и мокрый снег, но затем они сменятся потеплением. Воздух прогреется до +14 градусов.